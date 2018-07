Murilo exalta peso de bater o Bahia e elevar confiança para final

O jovem zagueiro Murilo, do Cruzeiro, garante que a equipe celeste está focada no próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia, em jogo marcado para este domingo, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 24.ª rodada da competição. Embora o grande maior objetivo do time seja o duelo de volta das decisão da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no dia 27, também em casa, o defensor exaltou a importância de o time ganhar em casa e elevar a sua confiança para este confronto diante dos rubro-negros.

O defensor, de 20 anos, que conquistou um lugar como titular no time ao longo da temporada, destacou, em entrevista coletiva nesta quarta, que o grupo cruzeirense tem utilizado jogos do Brasileirão como motivação em busca do quinto título da Copa do Brasil da história do clube.

"Estamos focados para o jogo de domingo, mas também temos o pensamento na final. É o jogo do ano. É o jogo da vida de cada um de nós aqui. Ganhamos (do Sport, na rodada anterior), deu uma confiança. Então, é ter os pés no chão, com humildade e trabalhar sempre. Encarar o Bahia com todas a forças para ganhar confiança. Esse é o caminho", projetou o zagueiro.

O elenco cruzeirense se reapresentou nesta quarta, após dois dias de folga concedidos pela comissão técnica. A equipe fará treinamentos em dois períodos durante a semana com vistas ao duelo contra o time tricolor baiano.

O atacante Alisson, com uma entorse no joelho - ocorrida na vitória sobre a Chapecoense, no domingo passado -, será desfalque para este jogo. Já o lateral-direito Ezequiel e o meia uruguaio Arrascaeta fizeram apenas exercícios físicos na academia de musculação da Toca da Raposa II, mas não há informações se ambos serão poupados ou não.

O Cruzeiro está em sexto lugar no Brasileirão, com 34 pontos, sendo atualmente o último clube a integrar a zona de classificação para a Copa Libertadores do próximo ano.