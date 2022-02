Murilo festeja mais um gol pelo Palmeiras e revela time focado na melhor campanha

O Palmeiras descansou suas principais peças diante da Ferroviária após desgastante viagem dos Emirados Árabes Unidos até o Brasil após a disputa do Mundial de Clubes. Chance para os reservas mostrarem serviço. Nome de confiança de Abel Ferreira na defesa, o zagueiro Murilo foi um dos destaques na vitória por 2 a 0, em Araraquara, e revelou que a equipe está focada em fechar a primeira fase com a melhor campanha do Paulistão.

Com somente cinco jogos disputados, o time da capital está invicto e somou sua quarta vitória em cinco jogos. Murilo abriu o caminho para o triunfo e festejou muito seu segundo gol pelo clube. "Muito feliz pelo troféu, só tenha a agradecer à equipe e a comissão técnica", afirmou, feliz da vida por ter sido eleito o craque do jogo.

Leia Também Palmeiras bate a Ferroviária em Araraquara e mantém invencibilidade no Paulistão

Sobre a competição, Murilo garantiu que o Palmeiras tem obsessão de somar um bom desempenho nesta fase de grupos para chegar à terceira decisão seguida e, como melhor, decidir sempre no Allianz Parque. Em 2021 o São Paulo ergueu a taça e agora o Palmeiras espera ser o campeão.

"A gente vem com muito foco de se manter como primeiro colocado", enfatizou. "Temos de manter a seriedade e o trabalho firme para manter o alto nível do Palmeiras, com foco, cabeça boa para sempre dar o melhor em campo e sair com os três pontos", completou o defensor, um dos reforços para 2022.

O Palmeiras subiu para os 13 pontos na classificação e deve contar com sua força máxima no sábado, contra o Santo André, no Allianz Parque, em reencontro com a torcida que promete ser de enorme festa. Mesmo derrotado no Mundial, o time foi bastante amparado pelo palmeirense e quer retribuir o carinho com uma bela apresentação.