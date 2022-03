Murilo garante Palmeiras preparado para final: ‘Sabemos o que fazer nesses jogos’

O zagueiro Murilo falou sobre a importância do clássico com o São Paulo pela final do Campeonato Paulista e garantiu que o elenco palmeirense está concentrado para a partida e saberá o que fazer dentro de campo. O jogador também citou a frequência com que o time alviverde tem disputado finais. Palmeiras e São Paulo fazem o jogo de ida da decisão nesta quarta-feira, às 21h40, no estádio do Morumbi.

"Será um clássico muito importante. Estamos concentrados, sabemos o que fazer nesse tipo de jogo. Estamos disputando várias finais. Eu já vou para minha terceira final aqui. Acreditamos que cada vez mais quando chegamos a esses momentos temos de manter a concentração e cada um saber o que fazer. Isso vem fazendo a diferença", afirmou Murilo.

Após uma novela, o Palmeiras conseguiu um acordo com a WTorre para fazer a final do Campeonato Paulista no Allianz Parque no próximo domingo. O acordo foi negociado através da presidente Leila Pereira. O impasse ocorreu porque não haveria tempo hábil para fazer a final e preparar o estádio para um show marcado no local. As partes chegaram a cogitar a mudança do jogo para o sábado, decisão que não agradou o São Paulo.

O time comandado por Abel Ferreira voltou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira na Academia de Futebol, iniciando a preparação para o jogo de ida. Murilo ainda destacou a concentração do elenco para a partida.

"Tudo vem se encaixando bem. A equipe é muito boa, todos têm um talento individual muito bom. Juntando ao empenho de cada um, a ajuda dentro de campo, um correndo pelo outro, isso vem sendo o diferencial junto ao trabalho da comissão. Está sendo muito importante e por isso vem dando resultado", finalizou Murilo, autor de um dos gols do Palmeiras na semifinal contra o Red Bull Bragantino.

A reapresentação palmeirense começou com os jogadores que atuaram mais 45 minutos na semifinal realizando apenas um trabalho regenerativo de menor intensidade. Os demais jogadores realizaram um treinamento técnico de 1h30 de duração, com presença de jovens atletas do time sub-20. Os trabalhos foram focados em atividades de passe e marcação, e depois enfrentamentos de oito contra oito em campo reduzido.