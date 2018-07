Muriqui é eleito o melhor jogador do Campeonato Chinês O meia Darío Conca é o maior astro do Guangzhou Evergrande e possui um dos maiores salários do mundo, mas outro jogador do clube que atuou recentemente no futebol brasileiro também tem se destacado no futebol chinês. O atacante Muriqui, que teve boas passagens por Avaí e Atlético Mineiro, foi eleito o melhor jogador do último Campeonato Chinês, vencido pelo sua equipe.