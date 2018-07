Muriqui quer Atlético-MG focado na vitória contra Sport O meia-atacante Muriqui procurou nesta terça-feira minimizar a importância do gol marcado fora de casa na Copa do Brasil. Mais importante do que o Atlético Mineiro não ser vazado contra o Sport no Mineirão, na quarta, pelas oitavas de final da competição, o jogador afirmou que será vencer a partida.