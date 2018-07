Muros do Allianz Parque são pichados com pedido por Felipe Melo

A torcida do Palmeiras perdeu a paciência após mais uma derrota do time no Campeonato Brasileiro. O revés por 3 a 1 para o Vitória em Salvador, nesta quarta, fez com que protestos fossem feitos nos muros do Allianz Parque, que amanheceram pichados com as inscrições "vergonha!!!!", "jogadores medíocres" e "Felipe Mello (sic) + 10".

Com a derrota para a equipe baiana, o Palmeiras ficou 11 pontos atrás do líder Corinthians e tem chances apenas matemáticas de conquistar o bicampeonato brasileiro. Além disso, também viu os concorrentes por vaga na Libertadores vencerem, como Botafogo e Flamengo, que estão a 3 e 4 pontos do alviverde, respectivamente. O rubro-negro carioca é o próximo adversário do Palmeiras.

Pedido da torcida, Felipe Melo havia sido afastado por Cuca, com quem teve problemas, e viveu a expectativa de retornar a ter oportunidades com a demissão do treinador. Porém, o volante continuou sem entrar nas partidas com Alberto Valentim, e a fragilidade defensiva demonstrada pela equipe nos jogos com Corinthians e Vitória reforça o coro dos torcedores que pedem a escalação do jogador.

O Palmeiras ainda tem mais cinco jogos para disputar antes de terminar o ano de 2017 - enfrenta Flamengo e Sport em casa, sai para encarar o Avaí, volta a São Paulo para jogar contra o Sport e finaliza a temporada diante do Atlético-PR na Arena da Baixada. Garantir a vaga direta na Libertadores é a principal meta da equipe alviverde neste fim de ano.