Muros do Parque São Jorge são pichados com ameaças aos jogadores

Os muros do Parque São Jorge foram pichados na noite deste domingo, horas depois da derrota do Corinthians por 1 a 0 para a Ponte Preta, em Campinas. Foram escritas duas frases com ameaças: “Acabou a paz!’’ e “Ou joga por amor ou por terror’’. Também foi escrita uma ofensa, dirigida aos jogadores. “Vagabundos’’.

Durante esta semana, alguns membros de torcida organizada exigiram uma conversa com jogadores e dirigentes do clube, no Centro de Treinamentos. Ao fim da reunião, o atacante Jô disse que o encontro foi positivo e que os torcedores “passaram apoio’’. Mas, diante de mais um tropeço – o Corinthians não vence há quatro partidas – a tendência é que o clima fique tenso. Os responsáveis pela pichação no Parque São Jorge não foram identificados.

Muro do Parque São Jorge recebeu alguns recados para os jogadores... pic.twitter.com/JBJwDuk5xv — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) 30 de outubro de 2017

Em má fase, o Corinthians parou nos 59 pontos e pode ver o Palmeiras encostar e chegar a 56 se vencer o Cruzeiro na noite desta segunda-feira. SE isso acontecer, o Alvinegro correrá o risco até de ser desbancado da liderança por seu maior rival no clássico do próximo domingo.