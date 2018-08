Murray abandona o Torneio de Washington e Zverev avança às semifinais com virada

A até então vitoriosa participação de Andy Murray no Torneio de Washington, ATP 500 disputado em quadras duras, sofreu um revés nesta sexta-feira. Após conquistar três triunfos em jogos que foram definidos apenas no terceiro set, o dono de três títulos de Grand Slam desistiu de atuar nas quartas de final, alegando estar cansado.

+ Bruno Soares e Jamie Murray buscam virada e vão às semifinais em Washington

+ Na madrugada de Washington, Murray supera romeno e avança às quartas de final

+ Alexander Zverev bate irmão Mischa e avança às quartas em Washington

Murray citou a fadiga como razão para abandonar o Torneio de Washington nesta sexta-feira, quando estava previsto para encarar Alex de Minaur, de 19 anos, que assim se classificou por W.O. para as semifinais.

Na rodada anterior, Murray concluiu o seu triunfo sobre o romeno Marius Copil às 3 horas locais da madrugada desta sexta-feira. E, muito desgastado, optou por ficar de fora da sequência do Torneio de Washington, assim como também anunciou a sua desistência de participar na próxima semana do Masters 1000 do Canadá, em Toronto, na próxima semana.

Ex-número 1 do mundo, Murray ficou de fora das quadras por 11 meses. Ele perdeu todo o segundo semestre de 2017, realizou operação em janeiro e voltou para o circuito em junho, quando fez apenas três jogos, com duas derrotas. E agora em Washington havia conseguiu emplacar três vitórias consecutivas.

Atual campeão do ATP 500 norte-americano, o alemão Alexander Zverev avançou às semifinais ao superar o japonês Kei Nishikori de virada, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/4, em uma partida que chegou a ser interrompida pela chuva nesta sexta-feira.

No ano passado, quando conquistou o título do evento, Zverev também superou Nishikori, que foi campeão há três anos do ATP 500 norte-americano, em sua vitoriosa campanha. O alemão, de 21 anos, melhorou o seu retrospecto na competição para 14 vitórias e duas derrotas em quatro participações.

No sábado, nas semifinais, Zverev enfrentará o grego Stefanos Tsitsipas, de 19 anos. Nesta sexta-feira, ele superou o belga David Goffin por 6/3 e 6/4.