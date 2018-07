Murtosa aprova atuação e pede paciência a torcedores do Palmeiras

SÃO PAULO - O auxiliar técnico de Luiz Felipe Scolari, Flávio Murtosa, responsável por comandar o Palmeiras no último domingo em Bragança Paulista, na estreia do Campeonato Paulista, gostou da atuação da equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, mas pediu para a torcida palmeirense ter paciência neste início de temporada.

"Tivemos um espírito de luta muito grande e isso foi o mais importante. Mas precisamos ter o tempo devido. Trabalhamos pouco tempo e começamos só com o Juninho como novo jogador. No futebol é necessário ter tempo para trabalhar e ajustar o time", analisou o auxiliar, que ainda vai comandar a equipe nos dois próximos jogos do torneio estadual, enquanto Felipão estará cumprindo suspensão por ter criticado publicamente o árbitro Paulo César de Oliveira na semifinal do Paulistão do ano passado, quando a equipe alviverde perdeu nos pênaltis para o Corinthians.

Outro assunto bastante discutido após o jogo do último domingo foram as vaias da torcida ao atacante Ricardo Bueno, que foi substituído por Fernandão durante o duelo. "Infelizmente o Ricardo teve duas boas oportunidades e não foi feliz, mas o importante é que ele joga para o time. Ele está fazendo o que a gente pede e esperamos que o gol saia nos próximos jogos", disse Murtosa, em defesa do jogador.

Já o volante Márcio Araújo destacou a reação da equipe palmeirense após o gol do Bragantino, que chegou a empatar o duelo no segundo tempo, mas adotou um discurso cauteloso ao falar de futuro. "Começar com vitória é sempre bom, mas não podemos alimentar muita expectativa fora de campo. Vamos crescer ao longo da temporada com calma", enfatizou.