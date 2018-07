Murtosa se diz à vontade para comandar o Palmeiras

Uma das novidades do Palmeiras no início do Campeonato Paulista será a presença de Flávio Murtosa no banco de reservas. Com Felipão tendo que cumprir três jogos de suspensão - ainda resquício do estadual do ano passado - é o auxiliar de Scolari quem vai comandar a equipe nas três primeiras rodadas.

O assistente garante estar acostumado a fazer a função de treinador no banco de reservas. "É uma experiência normal, pois convivemos há um longo tempo juntos. É uma situação normal, apesar de ter algumas diferenças entre ser auxiliar e treinador. Como treinador, você fica mais ativo e participa muito mais do jogo à beira do campo. Como auxiliar, a função é de observar mais e passar informações de uma outra maneira para o treinador", explica Murtosa.

Além do jogo contra o Bragantino, neste domingo, em Bragança Paulista, Murtosa vai treinar o time também frente à Portuguesa, no Canindé, e Catanduvense, em Catanduva. Ele revela que se comunicará com Felipão durante as partidas. "É normal trocar informações, qualquer treinador que está de fora tem essa possibilidade de falar com o seu auxiliar."

Já sabendo da dificuldade que será enfrentar o Bragantino fora de casa, Murtosa pede paciência à torcida do Palmeiras. "Já conhecemos o Bragantino, é um time que joga junto faz algum tempo e muito difícil de ser batido quando atua em seus domínios. Neste começo, as dificuldades são sempre maiores e é preciso dar um desconto. A torcida precisa entender que o início é mais difícil e ter paciência", disse o auxiliar, que promete que o Palmeiras entrará em campo para "somar pontos".