Museu de Cera de Madri divulga prévia do rosto de Cristiano Ronaldo

SÃO PAULO - O português Cristiano Ronaldo, principal destaque dos "galácticos" do Real Madrid, fará parte de uma seleção que já conta com Iker Casillas, David Villa, Andrés Iniesta e Fernando Torres. Em breve, o jogador será mais um integrante do Museu de Cera de Madri. Cristiano Ronaldo teve suas medidas tiradas em 30 de maio, e esta semana o museu divulgou uma prévia de como ficará o rosto do jogador.

Aos 28 anos, Cristiano Ronaldo já disputou 524 partidas na carreira e marcou 324 gols, uma média 0,62 por partida. Mas sua média no Real Madrid é ainda mais impressionante. No clube merengue desde 2009, o português já atuou 202 vezes e anotou 202 gols, média de um por partida.

O Museu de Cera de Madri foi fundado em 1972, e atualmente conta com mais de 450 personagens, incluindo uma escultura de Pelé. Dentre os esportistas, além de jogadores consagrados no futebol há ainda estátuas do tenista Rafael Nadal e do piloto Fernando Alonso.