Museu do Barcelona inaugura ala para Cruyff com objetos cedidos por sua família

O Museu do Barcelona inaugurou nesta quinta-feira uma nova ala para destacar um dos principais ídolos da história do clube, Johan Cruyff. A instalação mostrará fotos inéditas, objetos, além de curiosidades do ex-jogador dentro e fora de campo.

A família de Cruyff cedeu ao museu novos objetos relacionados ao craque holandês. O local, com área de 60 metros quadrados, será dividido em três salas: Cruyff Jogador, Cruyff Treinador e Cruyff Para Sempre.

O filho do jogador, Jordi Cruyff conheceu o local acompanhado pela mãe Danny Cruyff e pelo presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu. O herdeiro do craque se mostrou emocionado ao relembrar a história do pai.

"É uma honra, uma prazer ver que meu pai tem um espaço bastante grande no Museu do Barcelona. É um lugar histórico e estou muito agradecido ao clube por isso. Ao mesmo tempo também fico emocionado por ver objetos como a camisa e as chuteiras que ele usou. Meu pai criou uma filosofia de jogo que persiste até hoje e não há nada mais bonito do que deixar um legado como este."

Por todo o local há fotos espalhadas pela parede e vitrines com objetos históricos. Um telão também exibe imagens de jogadas, gols e momentos de Cruyff como treinador. Entre as raras imagens está a do primeiro contrato firmado com o Barcelona. Entre os objetos, o troféu Bola de Ouro, além dos pirulitos que acompanharam Cruyff no banco de reservas no período que foi treinador.