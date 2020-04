Museu do Futebol exibe documentário contando a história do Guarani nas redes sociais

O Museu do Futebol utilizará a internet para fazer uma transmissão do documentário “Bugrinos: o filme do Guarani Futebol Clube”, neste sábado, às 21h, em homenagem a um dos times mais tradicionais do interior paulista, que completou 109 anos de fundação na última quinta-feira (2).

O documentário será transmitido no Youtube do Museu do Futebol e nas páginas do Facebok da instituição cultural, do próprio Guarani e da Federação Paulista de Futebol. A exibição do filme online é parte das iniciativas do museu para que haja uma programação cultural disponível às pessoas durante a quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus, estimulando-as a ficar em casa.

Dirigido por Samir Cheida, “Bugrinos” (2014) relata passagens decisivas na trajetória do Guarani Futebol Clube ao longo de mais de 100 anos de história, desde a ascensão à primeira divisão do futebol paulista no campeonato de 1949, passando pela conquista do Campeonato Brasileiro de 1978 sobre o Palmeiras, a final nacional de 1986, com derrota para o São Paulo, até a semifinal do Paulistão de 2012, quando o clube eliminou a arquirrival Ponte Preta e avançou para enfrentar o Santos.

Após o período de tempo abordado no documentário, o Guarani passou por momentos ruins, mas tem conseguido se reerguer aos poucos, subindo para a série B do Brasileirão e para a A1 do Campeonato Paulista. Na edição atual do torneio, estava em segundo no grupo D com 16 pontos, um a menos que o líder Bragantino, e muito próximo de uma vaga nas quartas de final.