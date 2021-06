Museu do Futebol inaugura exposição 'Tempo de Reação - 100 anos do goleiro Barbosa'

A exposição "Tempo de Reação - 100 anos do goleiro Barbosa" será aberta neste sábado, dia 19 de junho, no Museu do Futebol. A atração temporária conecta homenagens à vida e carreira de Moacyr Barbosa, os 150 anos da posição de goleiro e a pauta antirracista no Brasil.

As entradas custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) e podem ser emitidas em www.museudofutebol.com.br/ingressos. A entrada é gratuita para crianças até sete anos, professores, coordenadores, diretores e funcionários da rede pública de ensino, pessoas com deficiência, taxistas e policiais. Mesmo quem não paga deve emitir as entradas pela internet.

Leia Também Protesto antirracista da Inglaterra na Eurocopa vira motivo de discórdia

O Museu abre de terça a domingo, das 9h às 17h, recebendo apenas 30 pessoas a cada 15 minutos, sendo obrigatório o uso de máscara.

Além da homenagem a Barbosa, a exposição também apresenta histórias e curiosidades sobre a posição do goleiro e sua evolução ao longo das décadas, além de muitas defesas espetaculares. Zetti, Jefferson, Thaís Picarte, Luciana, Carla e vários outros goleiros e goleiras dão depoimentos nos vídeos expostos ao longo da exposição.

As experiências interativas, que são uma marca do Museu do Futebol, também estão presentes. Na instalação "Visão a Contracampo", o público se coloca sob uma trave de tamanho oficial, como se fosse o goleiro. À sua frente, numa tela de dez metros de largura, o visitante-goleiro vê os jogadores do time adversário pressionando a defesa, em jogadas em movimento, cobrança de falta e de pênalti.