Museu do Futebol promove torneio de futebol de botão

É o sexto ano em que o museu em São Paulo organiza atividades em comemoração ao "Dia do Botonista", que pouca gente conhece, mas que existe. Ele é comemorado todo dia 14 deste mês. Botonista é aquele que 'brinca' de futebol de botão com os amigos, muitos têm a modalidade como uma religião e se reúnem com frequência para torneios de uma noite. A participação da atividade no Museu é gratuita para crianças e adultos.

Em tempos de Fifa e PES, jogos de futebol para vídeo-game, pode ser difícil encontrar quem saiba jogar o esporte em sua versão de botão, sobre uma mesa verde. A habilidade nas mãos é fundamental. Por isso, o Museu promove, nesta semana, oficinas e um campeonato para os entusiastas da brincadeira.

As oficinas acontecem nesta quinta e sexta, sempre das 10h às 17h, na sala Números e Curiosidades, e são gratuitas para os visitantes do museu. Um monitor da Federação Paulista de Futebol de Mesa apresentará aos interessados as regras do jogo, que foi inventado em 1930 pelo paulista Geraldo Cardoso Décourt.

O “pai do futebol de botão” teria começado a jogar com botões de roupa, feitos de madeira. Depois, passou a usar peças de plástico, dando origem ao jogo com regras específicas como é conhecido hoje em dia e praticado no Brasil e no mundo. Em São Paulo, o dia do nascimento de Geraldo Décourt em 14 de fevereiro foi oficializado, em 2001, como o "Dia do Botonista".

TORNEIO

O torneio, que chega à sua sexta edição, acontece sábado, no salão principal do Museu. As partidas serão realizadas em mesas oficiais e, para todas elas, será utilizada a regra paulista, que permite no máximo 12 toques. Todos os participantes ganham medalhas e os dois primeiros de cada categoria levam um troféu para casa. Já quem for o campeão poderá se filiar gratuitamente à Federação.

As disputas acontecem em três categorias: Infantil (de 7 a 15 anos), adulto (a partir de 16 anos) e federado. As inscrições e a participação podem ser realizadas até sexta-feira, às 17h, pelo e-mail eventos1@museudofutebol.org.br. Há um limite de 50 vagas. Os jogadores deverão chegar com até 30 minutos de antecedência do horário de início de sua categoria e os competidores infantis deverão estar acompanhados pelo responsável.

SERVIÇO

Museu do Futebol

Praça Charles Miller, s/n

Oficinas de Futebol de Botão

Quando: 19 e 20 de Fevereiro

Local: Sala Números e Curiosidades

Horário das Oficinas: 10h às 17h

Horário de funcionamento do Museu: das 9h às 17h (permanência até as 18h)

Ingressos: R$ 6 (inteira) /R$ 3 (meia-entrada)

Deficientes não pagam

Crianças até sete anos não pagam

6° Torneio Aberto de Futebol de Botão

Quando: 21 de fevereiro

Local: Foyer do Museu do Futebol

Horário: das 9h às 17h

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo e-mail eventos1@museudofutebol.org.br

Tel.: (11) 3664-3848 ramal 55

Informações: www.museudofutebol.org.br