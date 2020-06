Museu virtual relembra grandes momentos dos 70 anos do Maracanã

Os fãs do Maracanã poderão festejar os 70 anos de um dos estádios mais emblemáticos da história do futebol com uma exposição virtual a partir desta terça-feira do Museu do Esporte, com momentos históricos do esporte e da cultura. Confira o site.

Em uma navegação feita em uma plataforma 3D, os torcedores farão uma visita guiada na qual poderão ver imagens da construção do estádio, no fim dos anos 40; rever de perto a derrota na final da Copa de 50; festejar as classificações para os Mundiais de 1970 e 1994; se emocionar com o milésimo gol de Pelé; dar adeus à genialidade de Garrincha; e sentir a conquista da medalha de ouro na Olimpíada de 2016.

A exposição também apresenta momentos inesquecíveis no estádio, como as apresentações de grandes astros da música internacional e nacional como Frank Sinatra, Roberto Carlos, dentre outros.

O patrocínio do projeto é da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio, por meio da Lei de Incentivo do Esporte, do Governo Estadual. A curadoria desta exposição contou com a SUDERJ, e com os professores Lamartine DaCosta (UERJ), Silvio Telles (UERJ e UFRJ), Rodrigo Vilela e Caio Serpa, os dois últimos são alunos do Programa de Pós Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da UERJ.