Música oficial da Copa divide sul-africanos

A música oficial da Copa do Mundo foi lançada nesta quinta-feira na África do Sul.

A canção Waka Waka - Time for Africa é cantada pela estrela colombiana Shakira junto com a banda sul-africana Freshlyground.

A música vem sendo tocada pelas rádios sul-africanas e provocou uma polêmica no país. Para alguns, a canção oficial da primeira Copa no continente africano deveria ser cantada por algum artista sul-africanos.

Mas para outros, isso não é um problema e astros como Shakira dão ainda mais prestígio ao evento.

Escute um pouco de Waka Waka - Time for Africa, que será cantada por Shakira na abertura da Copa do Mundo no dia 11 de junho em Johannesburgo.