Músicas da Eurocopa em inglês irritam autoridades francesas

A edição de 2016 da Eurocopa começa nesta sexta-feira, no Stade de France, em Saint-Denis, com a partida entre França e Romênia. O torneio será realizado em meio a diversas preocupações, seja com o forte esquema de segurança sobre a possibilidade de um ataque terrorista, como com a crescente crise social e política que vive o país.

No entanto, no início do mês passado o anúncio da Federação Francesa de Futebol sobre o tema oficial da seleção nacional causou outra discussão. A escolha de uma canção da banda americana Kiss não agradou às autoridades, que esperavam uma composta no idioma local.

"A Euro-2016 será um grande festival esportivo que irá acontecer na França e, portanto, projetará a imagem do nosso país ao mundo, assim como nosso idioma. É incompreensível que a música oficial da seleção francesa seja em inglês", disse Andre Vallini, secretário de Estado para Francofonia.

A canção escolhida foi "I Was Made for Lovin' You" ("Eu fui feito para te amar", em tradução para o português), lançada pelo Kiss em 1979. Para o torneio, a letra foi trocada de "I was made for lovin' you, babe" ("Eu fui feito para te amar, querida") para "I was made for lovin' you, my team" ("Eu fui feito para te amar, meu time"). A versão atual foi gravada pela banda francesa Skip The Use.

Duas semanas depois das críticas de Vallini, o DJ francês David Guetta lançou o hino oficial da Eurocopa, produzido a pedido da UEFA. Assim como a canção da seleção, esta também possui letra em inglês. A música será apresentada por Guetta ao lado da sueca Zara Larsson na cerimônia de abertura do torneio, nesta sexta. Além disso, será reproduzida na vinheta oficial da competição nas transmissões de televisão.