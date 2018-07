Mutilado por desfalques, São Paulo pega Atlético-MG

Manter vivo o sonho do título brasileiro com o afunilamento do Campeonato Brasileiro não deixa outra opção ao São Paulo que não seja bater o Atlético-MG no Independência. Não bastasse o fato de pegar um rival complicado fora de casa, será preciso superar também uma série de desfalques que mutilam a equipe para o confronto.

Nada menos que sete jogadores estão impossibilitados de entrar em campo hoje - destes, cinco são titulares. Kaká, Souza e Alvaro Pereira estão com as seleções de Brasil e Uruguai; Ademilson integra a equipe olímpica, Ganso, Michel Bastos e Paulo Miranda estão fora por suspensão e Rafael Toloi se recupera de estiramento muscular.

O maior drama está no meio-campo, já que Kaká e Ganso não podem jogar. Ao menos, o treinador recebeu um alento na sexta-feira e terá o retorno de Michel Bastos, que conseguiu um efeito suspensivo após ser suspenso por três partidas por causa do carrinho violento dado em Everton, do Flamengo. “Estou muito feliz com essa decisão, porque estava chateado por não poder jogar. Tenho certeza de que poderei ajudar o time”, comemorou o jogador.

Muricy Ramalho admite que a situação é complicada, mas tenta não lamentar. “Temos um elenco pequeno até para treinar, mas isso acontece com todos os times. Nós temos que enfrentar e tentar fazer o melhor possíve”, diz o técnico, que faz mistério para definir a escalação para a partida.

Além de Boschilia, que tenta ganhar uma oportunidade após perder espaço no time, outra possibilidade é ter Maicon mais avançado. Certo mesmo é que nem mesmo as ausências mudarão a forma da equipe jogar. “O time vem assim há algum tempo e vem bem, a maneira de jogar continua igual, não podemos mudar a forma que atuamos”, despistou o treinador.

Se de um lado as dificuldades se somam como uma montanha difícil de ser vencida, o Tricolor recobrou o ânimo para escalá-la após duas vitórias consecutivas e a inesperada derrota do Cruzeiro para o Corinthians na última quarta e da goleada sofrida pelo Inter para a Chapecoense, que isolaram os são-paulinos na vice-liderança.

Os resultados ajudaram o elenco a esquecer os tropeços em casa contra Flamengo e Fluminense e, mesmo que timidamente, o grupo voltou a falar em buscar o título.

Ainda assim, os sete pontos de distância a 11 jogos do fim do torneio são uma distância maior do que a que o time tinha do Grêmio na arrancada que levou ao hexacampeonato em 2008 - na 28ª rodada daquele ano, eram quatro pontos de distância. O ponto positivo é que os mineiros também jogam fora (encaram o Flamengo no Maracanã) e podem deixar pontos pelo caminho.

SEM SAÍDA

Lutando para se manter na briga por uma vaga no G4, o Atlético sabe que não pode desperdiçar pontos em casa e promete partir para cima dos visitantes, mesmo que a vitória signifique ajudar o arquirrival Cruzeiro a ficar mais perto do título.

“Sem essa”, resumiu o lateral Marcos Rocha. “Tem a nossa invencibilidade lá dentro, com o apoio da nossa torcida”, explicou o jogador, ao lembrar que o time não perde em seus domínios desde a terceira rodada, quando foi derrotado pelo Goiás por 1 a 0.

Sem confirmar a equipe, Levir Culpi tem o retorno de Maicosuel ao grupo após mais de um mês de ausência por conta de uma lesão muscular. O jogador diz estar pronto para o desafio, mas deve ficar apenas como opção no banco.

“Nós observamos ele no treinamento e, aparentemente, ele foi bem. Até tem a possibilidade de utilizá-lo, mas vou com um pouco mais de precaução porque ele está voltando de contusão e preocupa a entrada dele inicialmente”, disse.

A exemplo de Muricy, Levir vem tendo dificuldades para manter a equipe titular e sofre com os desfalques - contra o Tricolor, Diego Tardelli é baixa mais uma vez por estar com a seleção. Por jogar em casa, o treinador pode repetir a escalação ofensiva que mandou a campo contra o Fluminense no meio de semana.

“Algumas coisas eu tenho decidido até de improviso, porque nós não estamos treinando. Vejo a possiblidade e tenho utilizado. Mas são opções que a gente pode utilizar por causa das características dos jogadores”, analisou o comandante.

ATLÉTICO-MG x SÃO PAULO

Domingo, às 16 horas

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Marielson Alves Silva

ATLÉTICO-MG: Victor, Marcos Rocha, Jemerson, Edcarlos e Alex Silva; Leandro Donizete, Dátolo, Guilherme e Luan; Carlos e Jô. Técnico: Levir Culpi.

SÃO PAULO: Rogério Ceni, Auro, Antonio Carlos, Edson Silva e Reinaldo; Denilson, Maicon, Boschilia e Michel Bastos; Pato e Alan Kardec. Técnico: Muricy Ramalho