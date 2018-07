Mutko vence eleição e segue presidente da União Russa de Futebol

Vitaly Mutko garantiu neste sábado mais quatro anos como presidente da União Russa de Futebol (RFU, na sigla em inglês). O ministro do Esporte do país enfrentava duras críticas de treinadores e da imprensa local, mas venceu a eleição neste fim de semana e garantiu a sequência no comando até 2020.

Mutko recebeu 266 votos neste sábado, contra 142 de seu adversário, o ex-técnico da seleção nacional e do CSKA Moscou Valery Gazzaev. Este será o terceiro período do dirigente à frente da entidade e lhe garantiu o comando da mesma durante a realização da Copa do Mundo de 2018 no país.

"Não foi fácil a decisão de me candidatar para a presidência novamente. O ano passado foi muito difícil para mim. No entanto, em um curto espaço de tempo, nós conseguimos consolidar coisas e começar a mover para frente", declarou após sua vitória ser anunciada.

Mutko comandou a RFU de 2005 a 2009 e voltou ao poder no ano passado, depois que o presidente Nikolay Tolstykh foi retirado do cargo. Sua reeleição neste sábado foi bastante criticada no país, uma vez que a seleção russa atravessa péssima fase no futebol e vive uma grave crise financeira na modalidade.

"Você sabe, a situação do futebol russo é difícil, nós esperamos certos problemas. Esta é uma crise, todo mundo tem seus próprios pensamentos sobre isso. É impossível não ver o fato que o futebol russo tem grande potencial e possibilidades, mas estes não estão sendo realizados", opinou.

Também houve críticas sobre um possível conflito de interesses, uma vez que o presidente acumula o cargo de ministro do Esporte do país. Gazzaev, aliás, garantiu que Mutko só foi reeleito porque coagiu as federações do país a votarem nele.

"Eu sei que o Ministério do Esporte forneceu seus recursos administrativos com força total e que a atual direção da RFU está pressionando vocês", disse Gazzaev em entrevista diante dos dirigentes das federações. "Eu entendo perfeitamente que alguns de vocês poderiam perder seus empregos", completou. Mutko negou as acusações.