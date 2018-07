Mykhailo Fomenko assume seleção ucraniana de futebol

O comandante de 64 anos irá substituir Oleg Blokhin, que pediu demissão do cargo no final de setembro, poucos dias depois de aceitar uma proposta para dirigir o Dínamo de Kiev. Antes disso, ele havia fracassado na tentativa de levar a Ucrânia à segunda fase da Eurocopa de 2012, realizada em solo ucraniano e na Polônia, entre 8 junho e 1.º de julho.

Produto da escola soviética de futebol, Fomenko defendeu 24 vezes a extinta nação e fez parte da equipe do Dínamo de Kiev nos anos de 1970. Ele iniciou a sua carreira de treinador em 1979 e na Ucrânia também já dirigiu o Metalist, além de uma série de outros clubes do país.

Antes de Blokhin, a Ucrânia foi dirigida por Harry Redknapp, ex-técnico do Tottenham, e pelo sueco Sven-Goran Eriksson, ex-comandante da seleção inglesa. E os dois não conseguiram ter sucesso no cargo.

Fomenko assume a Ucrânia também em um momento no qual a seleção do país realiza campanha ruim nas Eliminatórias Europeias para a Copa de 2014. A equipe nacional ocupa hoje apenas a quinta e penúltima posição do Grupo H do qualificatório, com dois pontos em três jogos disputados até aqui.