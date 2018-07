Na 1ª final pelo Botafogo, Guilherme se diz preparado para provocações de Rodrigo

O Botafogo dividiu o seu elenco em dois para não tirar o foco do principal objetivo no ano que é a Copa Libertadores. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Nacional, fora de casa, a maior parte do elenco permaneceu na Colômbia. Apenas nove jogadores relacionados para o duelo da competição continental voltaram ao Brasil para disputar a final da Taça Rio contra o Vasco neste domingo, às 16 horas, no estádio do Engenhão, no Rio.

Um dos atletas que retornou ao País junto com o técnico Jair Ventura foi o atacante Guilherme, de 22 anos, destaque no duelo contra o Atlético Nacional ao marcar o segundo gol da partida. O jogador contratado por empréstimo junto ao Grêmio no início do ano se mostrou disposto a ajudar a equipe na conquista do simbólico título do segundo turno do Campeonato Carioca.

"Jogo muito difícil. O Vasco tem jogadores rodados. Tem que entrar muito concentrado. Uma final se decide em detalhes. Tem que fazer o que o Jair pede, sem a bola todo mundo marcar, um correr pelo outro, e com a bola a gente vai jogar", comentou em entrevista coletiva neste sábado.

Guilherme também comentou que está preparado para as provocações do zagueiro Rodrigo. "Estou tranquilo quanto a isso, é normal. A gente não pode levar para dentro de campo. O Rodrigo é um grande zagueiro, experiente. É não cair em provocação e jogar bola", analisou.

Depois do duelo pela Taça Rio, o Botafogo enfrentará o Barcelona, de Guayaquil, nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Grupo 1 da Libertadores. Para evitar desgaste com as viagens, a diretoria optou em deixar parte do elenco na Colômbia e depois viajar para o Equador.