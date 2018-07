Na 2ª divisão, Fulham demite técnico Felix Magath

O time obteve apenas um ponto em sete jogos disputados e ocupa a última colocação da tabela da Segundona. "Esta é uma mudança infeliz, mas necessária", declarou o presidente do clube, Shahid Khan. "Estou fazendo o que penso ser certo e necessário para o Fulham hoje e amanhã."

Ao todo, o Fulham venceu apenas quatro das últimas 20 partidas sob o comando de Magath, campeão alemão pelo Bayern de Munique e Wolfsburg. Com a demissão, o treinador permaneceu apenas sete meses em sua primeira tentativa de trabalhar no futebol inglês.

A saída de Magath vai obrigar o presidente do Fulham a procurar o quarto treinador do time em menos de um ano. "Agradeço aos nossos torcedores por nos apoiarem durante estes momentos difíceis no gramado", declarou o dirigente, que não estabeleceu prazo para anunciar o nome do novo treinador da equipe.