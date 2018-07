Na abertura da Série D, Sampaio Corrêa bate o Mixto

marcou um belo gol olímpico. Neste domingo, 13 jogos complementam a abertura da competição.

Apesar da derrota para o Sampaio Corrêa, por 3 a 1, os torcedores do Mixto puderam comemorar o golaço olímpico de Furlan. Em cobrança de escanteio, o atacante fez a bola morrer no canto esquerdo do goleiro Perereca. Célio Codó, duas vezes, e Cleitinho marcaram para garantir a virada do Sampaio.

Nesta primeira rodada, dois clubes tiveram as estreias canceladas. O Resende-RJ enfrentaria o Nacional-MG, mas anunciou a desistência, na sexta-feira, deixando a vaga para o Volta Redonda-RJ, que já confirmou a participação. Por dificuldades financeiras, o Gurupi-TO também desistiu da competição deixando o CRAC-GO de ''folga'' na estreia. O Sobradinho-DF assumirá a vaga do time tocantinense.

Quem também desistiu, mas estava com a estreia prevista na segunda rodada, foi o Marcílio Dias-SC. Por direito, o Concórdia-SC tem a prioridade, mas deve abdicar da vaga. Com isso, o Linense-SP surge como principal favorito. "Não recebemos nada oficial, mas o presidente (Rogério Camara) está na expectativa. Vamos analisar o convite", disse o gerente de futebol do clube paulista, Valdir Lins.

Confira os jogos da 1.ª rodada da Série D:

Sábado

Mixto-MT 1 x 3 Sampaio Correa-MA

Domingo

15 horas

Guarani-MG x Friburguense-RJ

15h30

Cianorte-PR x Marília-SP

16 horas

Ypiranga-PE x Horizonte-CE

Campinense-PB x Petrolina-PE

CSA-AL x Vitória da Conquista-BA

Feirense-BA x Sousa-PB

Aparecidense-GO x Ceilândia-DF

Brasil-RS x Arapongas-PR

Metropolitano-SC x Juventude-RS

17 horas

Penarol-AM x Atlético Acreano-AC

Comercial-PI x Araguaína-TO

Mogi Mirim-SP x Cerâmica-RS

18 horas

Vilhena-RO x Remo-PA