Na abertura das semifinais da Série C, Bragantino só empata contra o Operário-PR

Na abertura das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, o Bragantino desperdiçou a chance de abrir vantagem rumo à grande final ao empatar sem gols com o Operário-PR, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Agora no jogo de volta, no próximo dia 9, quem vencer avançará à final, mas desta vez o palco da decisão será o estádio Germano Gruger, em Ponta Grossa (PR).

Em caso de outro empate, por qualquer placar, a definição da vaga irá para os pênaltis. Não existe o critério de gol fora nesta fase. A outra semifinal começa a ser disputada neste domingo na Arena Pantanal, em Cuiabá, entre Cuiabá-MT e Botafogo-SP.

Como era esperado, pela características dos times, o jogo foi bastante truncado, de muita marcação. O Bragantino ainda criou duas chances, uma com Mateus Peixoto e outra com Danilo Bueno. O Operário adiantou a marcação no segundo tempo e voltou a equilibrar as ações.

O jogo ficou aberto e, com certeza, quem marcasse o primeiro gol seria o vencedor. Mas ninguém balançou as redes. Decepção para mais de cinco mil torcedores presentes ao estádio.