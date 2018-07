Na altitude, Corinthians só empata com o San Jose em estreia na Libertadores

SÃO PAULO - Atual campeão da Copa Libertadores, o Corinthians tropeçou nesta quarta-feira no início de sua caminhada em busca da defesa do título conquistado em 2012. Jogando na altitude de 3.735 metros da cidade boliviana de Oruro, o time brasileiro superou o ar rarefeito no primeiro tempo, mas sucumbiu à pressão do modesto San José na segunda etapa e acabou cedendo o empate, por 1 a 1.

Com evidente superioridade técnica, o Corinthians saiu na frente, com gol de Guerrero logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Contudo, demonstrou cansaço na etapa final e não resistiu às investidas dos donos da casa. Saucedo foi o autor do gol de empate aos 15, em um resultado inesperado para os brasileiros.

O Corinthians é considerado o grande favorito do Grupo 5, em razão da fragilidade dos adversários. Mas, para consolo da torcida, o time também empatou na estreia no ano passado, pelo mesmo placar e também fora de casa, contra o Deportivo Táchira, da Venezuela. O revés na estreia não impediu o título.

A equipe brasileira obteve seu primeiro ponto na chave, que é liderada pelo Tijuana. Os mexicanos somam três pontos após vitória sobre o Millonarios, da Colômbia. O time colombiano é o próximo adversário do Corinthians na competição. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira, no Pacaembu.

O JOGO

A altitude de Oruro não assustou os jogadores do Corinthians. Logo após o apito inicial, o time partiu para o ataque e quase fez gol nos primeiros segundos de jogo. Jorge Henrique bateu da entrada da área com perigo. O goleiro Lampe deu rebote e Emerson não conseguiu aproveitar o rebote.

Com facilidade para chegar ao ataque, o Corinthians não demorou para abrir o placar. Aos 5 minutos, Fábio Santos cruzou da esquerda, Emerson furou, mas Guerrero não perdoou. De canhota, mandou para as redes.

Em ritmo acelerado, o time brasileiro quase ampliou três minutos depois. Desta vez, Ralf foi o responsável pelo cruzamento e Paulinho pegou de primeira, dentro da área. Lampe fez boa defesa, no reflexo.

Depois da boa sequência o Corinthians levou dois sustos na defesa e passou a jogar mais recuado, aguardando o contra-ataque. Saucedo foi o responsável pelos lances de perigo. No primeiro, ele investiu pela direita, entrou na área, mas bateu cruzado para fora, aos 9. Mais tarde, aos 27, ele acertou forte chute da esquerda e exigiu boa defesa de Cássio.

Após um monótono fim de primeiro tempo, o San José tomou a iniciativa nos instantes na segunda etapa e passou a pressionar a defesa corintiana. O empate quase aconteceu aos 5, com Torrico. Cássio salvou. Mais motivado, o time boliviano obteve a igualdade aos 15. Garcia cruzou da esquerda, Fábio Santos não cortou e Saucedo só escorou para as redes.

O crescimento dos anfitriões fez o Corinthians acordar em campo. E o jogo passou a ficar mais movimentado, com bons lances dos dois lados. Em sua melhor chance no segundo tempo, o time brasileiro respondeu ao gol boliviano com um lance de Renato Augusto, substituto de Jorge Henrique.

Ele deu belo passe para Emerson que, com gol aberto, acertou o pé da trave e desperdiçou oportunidade incrível. Menos de dois minutos e o mesmo Emerson recebeu a bola pela direita, na entrada da área, e mandou por cima do travessão. Foi sua última jogada em campo. Logo na sequência, deu lugar a Pato, que fez sua estreia em uma Libertadores.

Indiferente às mudanças no Corinthians, o San José seguia empenhado, na busca da virada. Aos 23, Marcelo Gomes acertou cabeçada à queima-roupa na pequena área. Batido na jogada, Cássio só viu a bola passar rente à trave esquerda. Os minutos finais acabaram sendo de forte pressão dos anfitriões. O Corinthians, porém, se segurou como pôde e garantiu o empate.

O time brasileiro volta a campo no fim de semana, em rodada do Campeonato Paulista. A equipe do técnico Tite vai enfrentar o Bragantino, sábado, em Bragança Paulista.

SAN JOSÉ 1 x 1 CORINTHIANS

SAN JOSÉ - Lampe; Luis Torrico, Tordoya e Palacios; Didi Torrico, Carrizo (Roly Sejas), Reyes, Marcelo Gomes (Gonzalo Bonafina) e Isaías Dury (Ignacio García); Carlos Saucedo e Diego Cabrera. Técnico: Marcos Ferrufino.

CORINTHIANS - Cássio; Alessandro, Gil, Paulo André (Felipe) e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo; Jorge Henrique (Renato Augusto), Emerson (Pato) e Guerrero. Técnico: Tite.

GOLS - Guerrero, aos 5 minutos do primeiro tempo. Saucedo, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cássio, Guerrero e Ralf.

ÁRBITRO - Carlos Vera (Equador).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Jesús Bermúdez, em Oruro (Bolívia).

---

SEGUNDO TEMPO

48min - Fim de jogo! O Corinthians estreia com empate na Copa Libertadores!

45min - Três minutos de acréscimo!

44min - Gil faz falta e recebe cartão amarelo! Vem bola para a área do Corinthians!

43min - Corinthians se segura do jeito que dá e o San Jose vem para cima.

40min - Alteração no San Jose: sai o brasileiro Marcelo Gomes, entra Bonafina.

36min - Acostumado com a altitude e com mais pulmão, o San Jose tenta pressionar o Corinthians no final da segunda etapa.

34min - Guerrero não passa bem em campo. Por conta da altitude o jogador é preciso sair para ser atendido. O Corinthians já fez as três alterações.

32min - A equipe do Corinthians sente a altitude e sente dificuldades para acompanhar as jogadas em velocidade do San Jose.

31min - Cartão amarelo para Cássio, por retardar o início do jogo.

28min - Alteração no Corinthians: sai Paulo André, entra Felipe.

27min - Alteração no San Jose: sai Carrizo, entra Sejas.

25min - Alteração no Corinthians: sai Emerson, entra Alexandre Pato.

23min - Saucedo cruza para o meio da área. Marcelo Gomes se antecipa ao zagueiro Gil e tenta de cabeça. A Bola passa muito perto e assusta Cássio. Quase a virada!

22min - Emerson recebe novamente de Guerrero e, cara a cara com o goleiro, bate forte, por cima do gol!

20min - INACREDITÁVEL!! Após jogada bem trabalhada pelo ataque do Corinthians, Guerrero recebe pela direita e deixa Emerson sozinho, sem goleiro. Porém, o atacante acerta a trave e perde gol feito!

18min - Alexandre Pato realiza aquecimento atrás do gol. Tudo indica que Tite colocará o atacante para dar um gás a mais para a equipe brasileira.

15min - GOOOOOOOOOOOOOOOLL DO SAN JOSE!! Após jogada de García pela esquerda, Saucedo antecipa a zaga e manda para o fundo do gol! É o empate dos donos da casa!

12min - Alteração no Corinthians: sai Jorge Henrique, entra Renato Augusto.

11min - Jorge Henrique sente lesão e pede para ser substituído.

10min - Alteração no San Jose: sai Dury, entra García.

9min - San Jose tenta jogada ensaiada, mas Marcelo bate fraco, nas mãos de Cássio.

8min - QUASE! Fábio Santos faz ótima jogada pela esquerda e cruza com perfeição para Emerson. Sheik, sozinho, tenta cabeçada, mas manda ao lado do gol boliviano.

4min - Após jogada ensaiada de escanteio, Torrico bate forte e Cássio faz ótima defesa, salvando o Corinthians.

3min - Confusão entre torcedores do San Jose e dos jogadores não relacionados por Tite na arquibancada.

2min - Jorge Henrique faz fila pelo lado esquerdo, até que Palacios faz a falta em cima do jogador brasileiro.

2min - Dury arrisca cruzamento de longe, mas a bola vai direto para as mãos de Cássio.

1min - Começa a etapa final na Bolívia!

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: O Corinthians começou bem o jogo. Pressionando, chegou ao gol logo aos cinco minutos de jogo. Continuou com um ritmo forte por mais 15 minutos, até que o San Jose começou a ameaçar. Com fraca qualidade técnica, a equipe da casa aposta na velocidade para surpreender o Corinthians. Conseguiu boas chances, mas Cássio fez boas defesas e garantiu a vitória no primeiro tempo.

48min - Fim do primeiro tempo!

47min - Corinthians valoriza a posse de bola e espera o juiz encerrar a primeira etapa.

46min - Marcelo Gomes bate forte e a bola sai pela lateral.

45min - Escanteio para o San Jose. Três minutos de acréscimo.

43min - Jorge Henrique tenta sair com a bola dominada, mas acaba sofrendo a falta.

37min - Após cobrança ensaiada de escanteio, Saucedo escora para o meio da área e Palacios completa de calcanhar. Cássio espalma e salva o Corinthians. Após isso, o juiz anota outro impedimento.

35min - Saucedo recebe cruzamento, mas novamente é flagrado em posição de impedimento!

30min - O Corinthians diminui o ritmo e tenta esfriar os bolivianos.

26min - Cabrera divide com Alessandro e leva a pior. Jogador está sendo atendido pelos médicos.

24min - Saucedo recebe pela esquera, corta para o meio e arrisca de fora da área. Cássio se estica e salva o Corinthians.

22min - Reyes bate forte e Cássio faz defesa segura.

19min - San Jose tenta chegar pela direita, mas o zagueiro Gil manda para longe.

18min - Marcelo Gomes, brasileiro, arrisca cobrança de falta de muito longe, mas manda longe do gol defendido por Cássio.

14min - Cássio sente dores na hora da reposição da bola e precisa de atendimento médico.

14min - Reyes arranca pelo meio, mas adianta muito a bola e Cássio fica com ela.

13min - Torrico cobra falta para a área, mas ninguém alcança e a bola acaba saindo pela linha de fundo.

9min - Saucedo recebe na entrada da área, avança e tenta bater cruzado, mas pega na orelha da bola e manda para a linha de fundo.

8min - A equipe do Corinthians começa dominando a partira na Bolívia. San Jose não consegue sair com a bola dominada.

6min - O gol no começo do jogo deve dar tranquilidade para o Corinthians trabalhar a bola e criar mais oportunidades de gol.

5min - GOOOOOOOOOOOOOOLL DO CORINTHIANS!! Após jogada trabalhada, Fábio Santos cruza, Emerson Sheik erra e a bola sobra para Guerrero, que não perdoa e manda para o fundo do gol!

4min - O jogo começa corrido. As duas equipes buscam jogadas de velocidade para chegar ao ataque.

1min - Começa o primeiro tempo!

ESCALAÇÕES

SAN JOSE - Carlos Lampe, Luís Torrico, Carlos Tordoya, Luis Palacios, Didí Torrico, Sebastián Carrizo, Abdón Reyes, Marcelo Gomes, Isaías Dury, Carlos Saucedo, Diego Cabrera. Técnico: Marcos Ferrufino

CORINTHIANS - Cássio, Alessandro, Gil, Paulo André, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo, Jorge Henrique, Guerrero, Emerson Sheik. Técnico: Tite

Árbitro: Carlos Vera (Equador)

Local: Jesús Bermúdez, em Oruro (BOL)