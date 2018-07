Na Angola, Rivaldo sofre lesão e cogita aposentadoria

LUANDA - O atacante Rivaldo voltou a cogitar sua aposentadoria, nesta terça-feira, após ter constatada duas lesões, uma no ombro e outra na costela. Aos 40 anos, o campeão mundial de 2002 vai desfalcar o Kabuscorp, da Angola, onde joga atualmente, até o fim do campeonato local, em dezembro.

"Com essa contusão, praticamente terminou o campeonato para mim aqui em Angola. Tenho que pensar se paro de jogar ou ainda jogo mais um ano", anunciou Rivaldo, em seu perfil no Twitter. O atacante só tem contrato com o time angolano até novembro e ainda não decidiu se vai abrir negociação para permanecer no futebol africano por mais um ano.

Ele se machucou em um choque com o goleiro, durante jogo-treino realizado no sábado, na capital Luanda. "Machuquei as minhas costas e ainda tenho muita dor. Agora serão de 7 a 10 dias de repouso e muita fisioterapia", explicou o veterano.

Rivaldo vem cogitando abandonar os gramados desde sua saída do São Paulo, no fim do ano passado. Sem propostas no Brasil, aceitou oferta para jogar na Angola, onde vem se destacando no Kabuscorp, time mediano que oscila entre as primeiras colocações da tabela graças à contribuição do brasileiro.