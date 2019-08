Na Arena Amazônia, Manaus derrota o Jacuipense-BA e avança à decisão da Série D

O Manaus está na final da Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional. Neste sábado, o time amazonense fez jus ao fator casa para vencer o Jacuipense pelo placar de 1 a 0, no segundo jogo das semifinais, disputado na Arena Amazônia, em Manaus. Hamilton, de pênalti, marcou o gol da classificação. No duelo de ida, as duas equipes tinham ficado no empate por 1 a 1 na Bahia.

Com o acesso garantido e a classificação assegurada para a grande decisão, o Manaus aguarda o vencedor do outro jogo das semifinais entre Ituano e Brusque-SC, que se enfrentam neste domingo, às 16 horas, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). No jogo de ida, o time paulista venceu por 2 a 0 e está em vantagem - pode perder até por um gol de diferença para decidir o título. Os semifinalistas já têm assegurado o acesso à Série C em 2020.

A partida começou bastante movimentada, com os dois times buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. O Manaus retornou para o segundo tempo tomando as rédeas do duelo nos primeiros minutos e fazendo pressão na área adversária.

Depois de tanto tentar, a equipe manauara conseguiu abrir vantagem. Rossini cruzou na área e a bola bateu no braço de um zagueiro do Jacuipense. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Hamilton foi para a cobrança e não desperdiçou aos 21 minutos.

A partir daí, o Jacuipense se mandou para o ataque em busca do empate e deu ainda mais espaço para o Manaus criar algumas chances para aumentar. Mas a principal chance dos últimos minutos veio mesmo pelos lados do time baiano. Aos 41 minutos, Borges arriscou de longe e por muito pouco não deixou tudo igual no placar.

Pouco mais de 15 mil torcedores (15.586 pessoas no total) foram à Arena Amazônia neste sábado, bem abaixo dos 44 mil torcedores que empurraram o time para o acesso na fase anterior. A renda foi de R$ 251.250,00.