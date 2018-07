Na Arena Castelão, Fortaleza x Tupi abre a fase de quartas de final da Série C

A CBF divulgou nesta segunda-feira as datas e horários dos confrontos das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Vão ser realizados confrontos de ida e volta e os times que avançarem às semifinais também garantem o acesso à Série B de 2018.

A fase decisiva começa neste sábado com o confronto entre Fortaleza-CE e Tupi-MG, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 16 horas. O jogo de volta será no próximo dia 23, um sábado, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG), às 20h30.

Também no sábado, mas às 19h30, será realizado o primeiro duelo entre Volta Redonda-RJ e Sampaio Corrêa-MA, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A decisão do acesso vai ficar para o mesmo dia 23, em partida marcada para as 16h30, no estádio Castelão, em São Luís.

A bola volta a rolar às 19 horas deste domingo. No estádio Batistão, em Aracaju, o Confiança-SE enfrenta o São Bento-SP pela rodada de ida. Uma semana depois, no dia 24, também um domingo, é a vez do clube de Sorocaba (SP) ser o anfitrião, às 19 horas, no estádio Walter Ribeiro.

A sequência das quartas de final será no próximo dia 18, uma segunda-feira, quando o Tombense-MG recebe o CSA-AL no estádio Almeidão, em Tombos (MG), às 20h45. Os dois times voltam a se enfrentar na outra segunda, dia 25, desta vez no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 20h30, para decidir quem vai disputar a Série B no próximo ano.

Confira as quartas de final da Série C do Brasileiro:

JOGOS DE IDA

16/09 (sábado)

16 horas - Fortaleza-CE x Tupi-MG

19h30 - Volta Redonda-RJ x Sampaio Corrêa-MA

17/09 (domingo)

19 horas - Confiança-SE x São Bento-SP

18/09 (segunda-feira)

20h45 - Tombense-MG x CSA-AL

JOGOS DE VOLTA

23/09 (sábado)

16h30 - Sampaio Corrêa-MA x Volta Redonda-RJ

20h30 - Tupi-MG x Fortaleza-CE

24/09 (domingo)

19 horas - São Bento-SP x Confiança-SE

25/09 (segunda-feira)

20h30 - CSA-AL x Tombense-MG