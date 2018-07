Na Arena Pantanal, Fortaleza marca no fim e empata com o Cuiabá na Série C

Cuiabá e Fortaleza fizeram o jogo dos opostos no início da noite deste domingo na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O empate por 2 a 2 deixou inalterada a situação deles dentro do Grupo A. O Fortaleza segue vice-líder, com 10 pontos, enquanto o Cuiabá é o lanterna, com quatro pontos, e ainda sem vencer.

O time cearense, que vinha de três vitórias seguidas, tem os mesmos 10 pontos que o CSA, mas o time de Alagoas lidera porque leva vantagem no número de gols marcados: 8 a 7. O Cuiabá tem os mesmos quatro pontos de ASA e Salgueiro, porém, como ainda não venceu permanece na lanterna.

O jogo foi equilibrado e terminou sem gols no primeiro tempo. Na etapa final os visitantes saíram na frente com Hiago, mas os donos da casa empataram com o Rafael Estevam. Aos 44 minutos o Cuiabá virou com Bruno Sávio e ficou com a vitória nas mãos. Porém, sofreu o empate aos 47 minutos com Ronny cobrando falta.

Na briga para sair das últimas posições, em Arapiraca (AL), ASA e Salgueiro empataram por 1 a 1 em outro duelo disputado neste domingo. Eles continuam nas mesmas posições. O time alagoano em penúltimo, com quatro pontos, e o pernambucano em oitavo, também com quatro pontos, porém, com melhor saldo de gols: -1 a -6. Leandro Kível fez o gol do time da casa no primeiro tempo, mas Moreilândia, de falta, empatou na etapa final.

Nesta segunda-feira, a partir das 20h30, o Confiança, com seis pontos, enfrenta o Sampaio Corrêa, com sete, pelo mesmo objetivo: entrar no G4. A diretoria do Remo pode confirmar, nesta segunda, a demissão do técnico Josué Teixeira, muito criticado após o empate em casa por 1 a 1 com o CSA.

NO SUL

No Grupo B, em Erechim (RS), o Ypiranga venceu o Mogi Mirim por 2 a 0, com gols de Vandinho e André Luiz, ambos no segundo tempo, em outro confronto realizado neste domingo. O time gaúcho entrou no G4, zona de classificação, como vice-líder, com oito pontos. Fica atrás do Volta Redonda, com 10, e na frente de Bragantino e Tupi, ambos com oito pontos, mas em desvantagem no saldo de gols. O Mogi, que estreou o técnico Marcelo Veiga, continua na lanterna com apenas um ponto.

Além da partida entre Confiança e Sampaio Corrêa, outro jogo marcado para esta segunda-feira na Série C envolverá dois times paulistas: São Bento e Botafogo de Ribeirão Preto, que se enfrentam às 21 horas, em Sorocaba. O empate deixaria os rivais com oito pontos e embolaria a classificação, com cinco clubes com os mesmos oito pontos.

Confira os jogos da 5.ª rodada:

Sábado

Moto Club 0 x 0 Botafogo-PB

Remo 1 x 1 CSA

Macaé 1 x 3 Tupi

Tombense 2 x 2 Joinville

Bragantino 1 x 1 Volta Redonda

Domingo

Ypiranga 2 x 0 Mogi Mirim

ASA 1 x 1 Salgueiro

Cuiabá 2 x 2 Fortaleza

Segunda-feira

20h30

Confiança x Sampaio Corrêa

21h

São Bento x Botafogo-SP