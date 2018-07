Na Argentina, corintianos procuram ingressos para final

Eles chegaram à capital argentina na segunda-feira e dormiram no aeroporto de Ezeiza. Vieram com o intuito de achar entradas com a direção do clube e agora partirão para o plano B, atrás de ingressos destinados à torcida boquense.

"Vamos procurar uma agência, alguém que tenha, não podemos perder esse jogo. Vamos mostrar nossa força aqui na Argentina", bradava um deles, sem querer se identificar. Taxistas estão fazendo a intermediação entre cambistas e com torcedores e promete trazer o sonhado bilhete à tarde, sem informar o preço.

Se uns se escondem, outros não viram problema em dizer o nome e revelar o que acontecerá entre esta tarde a quarta-feira. "Vão vir cinco mil corintianos para cá, mesmo com o Boca nos dando apenas 2.450. Estamos todos pegando ingressos do Boca, nem aí, vamos ver de casaco e com a camisa do clube por baixo", afirmou Marcelo Gilberto paixão, de 37 anos, que desembolsou cerca de R$ 500 pela internet e já está "garantido" em La Bombonera.

Por isso, até exagera ao falar do jogo. "Vai ser a terceira invasão do Corinthians, como em 1976 (semifinal do Brasileiro, no Maracanã) e 2000 (decisão do Mundial, também no Rio).

Ficar no aeroporto foi a maneira encontrada para economizar dinheiro da estadia e poder "investir" com cambistas, casos de Everton Carvalho, Rafael e Eduardo Sanchez, Jefferson Motta e Daniel Pereira.

A caravana da Gaviões da Fiel deixou São Paulo na segunda-feira à noite com vários aventureiros que buscarão sua entrada em Buenos Aires.