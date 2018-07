Na Argentina, Mano Menezes visita concentração da seleção na Copa América

BUENOS AIRES - O Brasil estreia na Copa América apenas no dia 3 de julho, contra a Venezuela, mas o trabalho da comissão técnica já começou. Nesta quarta-feira, o treinador Mano Menezes visitou o Hotel Sofitel La Reserva Cardales, na Argentina, onde a seleção brasileira ficará concentrada durante o torneio.

Ao lado do supervisor da seleção brasileira, Guilherme Ribeiro, e do diretor de comunicação da CBF, Rodrigo Paiva, Mano conheceu o hotel de luxo, que fica a 60 quilômetros de Buenos Aires. As instalações do local contam com um spa e até um campo de golfe para os momentos de lazer.

A Copa América será a primeira competição de Mano no comando da seleção - ele assumiu o cargo logo depois do Mundial da África do Sul, em julho do ano passado. No torneio que acontece na Argentina, entre os dias 1º e 24 de julho, o Brasil está no Grupo B, ao lado de Venezuela, Paraguai e Equador.

Antes da Copa América, no entanto, o Brasil ainda fará dois amistosos de preparação. Em 4 de junho, jogará contra a Holanda em Goiânia. E três dias depois, enfrenta a Romênia em São Paulo, num jogo que marcará a despedida de Ronaldo do futebol - a convocação para ambos os jogos sai em 19 de maio.