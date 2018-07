Na Ásia, Atlético de Madrid bate o Arsenal nos pênaltis em duelo de pré-temporada

O Atlético de Madrid começou com o pé direito a sua pré-temporada. Nesta quinta-feira, no estádio Nacional de Cingapura, na Cidade de Cingapura, o time espanhol derrotou o Arsenal nos pênaltis por 3 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo normal, em partida válida pela International Champions Cup, torneio amistoso que reúne grandes clubes da Europa.

Quem se destacou foi o goleiro Adán, autor de três defesas na disputa por pênaltis, que garantiram um ponto a mais para o Atlético de Madrid na competição de pré-temporada realizada em vários países como Estados Unidos e Austrália.

Em Cingapura, Atlético de Madrid e Arsenal estão em um triangular com o Paris Saint-Germain. Assim, neste sábado o clube inglês terá pela frente o francês, a partir das 8h35 (de Brasília). Dois dias depois, na segunda-feira, no mesmo horário, será a vez dos espanhóis encararem o PSG.

Na volta à Europa, antes do início oficial da temporada o Atlético de Madrid fará mais três amistosos: contra Stuttgart (na Alemanha), Cagliari (na Itália) e Internazionale (em Madri). Já o Arsenal ainda jogará contra o Chelsea, em Dublin (Irlanda), e a Lazio, em Estocolmo (Suécia).

Em campo, o Arsenal foi melhor nos primeiros 45 minutos. Teve mais posse de bola e perdeu algumas chances claras de gol com o centroavante francês Lacazette. Mas teve que ir aos vestiários em desvantagem no placar. Na única vez que chegou com perigo à meta inglesa, o Atlético de Madrid fez o primeiro. Correa fez ótima jogada pela direita, chegou ao fundo e cruzou para trás, à meia altura. O argentino Luciano Vietto apareceu livre dentro da área e cabeceou para as redes.

Na volta dos vestiários, o Arsenal não quis perder tempo e conseguiu o empate logo de cara, aos dois minutos. O meia Smith-Rowe fez excelente jogada pela esquerda, conduziu para o meio e, na entrada da área, soltou a perna direita. A bola entrou no ângulo esquerdo do goleiro Oblak.

Com a igualdade no placar, o amistoso foi para a disputa de pênaltis. Nela, quem levou a melhor foi o Atlético de Madrid, que teve o brilho da estrela de Adán, responsável por defender três cobranças e marcar o gol da vitória no chute decisivo, fechando o placar em 3 a 1.