Na Bahia, Vasco esquece queda na Copa do Brasil para se recuperar na Série B

A eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo já ficou para trás no Vasco, que pretende se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Vitória neste sábado, às 19h30, no estádio do Barradão, em Salvador, pela 16.ª rodada, para voltar a encostar no G4 - a zona de acesso.

O time do técnico Lisca vem de derrota para o rival Botafogo por 2 a 0. O tropeço deixou o Vasco estagnado nos 22 pontos. O Vitória também quer esquecer a queda na Copa do Brasil - eliminado pelo Grêmio - e, para piorar, a zona de rebaixamento se aproxima perigosamente. Sem técnico após a demissão de Ramon Menezes, o clube baiano soma os mesmos 13 pontos da degola e não vence há dois jogos após ter empatado sem gols com o Avaí.

Leia Também Com um a mais desde o 1º tempo, São Paulo vence Vasco e vai às quartas da Copa do Brasil

"Temos que levar essa indignação para a Série B. O que fica de positivo é que só vamos focar na Série B", disse Lisca.

No Vasco, o treinador faz mistério em relação ao sistema tático. Há a possibilidade dele manter o 3-3-3-1, muito usado pelo argentino Marcelo Bielsa. O certo mesmo é a volta do lateral-esquerdo Zeca, que estava suspenso. "Não estamos distantes do G4. É caprichar a partir contra o Vitória e começar a melhorar na tabela", disse.

No Vitória, o assistente técnico Ricardo Amadeu comandará o time até a chegada de um novo treinador. Recém-contratado, o atacante Marcinho foi regularizado e fica à disposição. O lateral-direito Raul Prata, o zagueiro Wallace, o volante Pablo Siles, o meia Fernando Neto e o atacante Vico retornam de lesão. O meia Bruno Oliveira e o atacante Ronan, que não jogaram na Copa do Brasil, também devem reaparecer. Já Guilherme Rend, Gabriel Santiago e Dinei continuam entregues ao departamento médico.

"Vinha treinando normalmente no Botafogo. Estou bem para atuar. O Vitória fez de tudo para que eu pudesse ter condições. Estou feliz por isso e já devo concentrar para poder fazer o jogo contra o Vasco", disse Marcinho.