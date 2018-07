Na Bahia, Vitória e Atlético-GO decidem vaga à decisão Precisando ganhar o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil para garantir a vaga na final da competição, o técnico do Vitória, Ricardo Silva, poderá contar com todos os seus titulares para a partida contra o Atlético Goianiense, nesta quarta-feira, às 21h50, no estádio do Barradão, em Salvador.