Na Bahia, Vitória recebe o São Paulo para se afastar da zona de rebaixamento

O Vitória recebe o São Paulo neste domingo, às 16 horas, no estádio do Barradão, em Salvador, pela 27.ª rodada, na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time baiano vem de derrota para o Botafogo por 1 a 0, em casa, e está a apenas um ponto de entrar para a degola.

O técnico Argel Fucks não confirmou a escalação da equipe nos treinos que antecederam a partida, mas deu algumas pistas. A principal novidade deve ser a saída do zagueiro Victor Ramos.

Kanu volta após cumprir suspensão e está garantido entre os titulares. E Ramon, que o substituiu na última partida e agradou o treinador, deve ser mantido no time. O restante da equipe será a mesma da última rodada, com o trio de atacantes formado por Marinho, Kieza e Zé Eduardo.