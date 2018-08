Na briga contra a degola, Oeste cede empate ao Boa nos acréscimos

Em confronto direto na briga contra o rebaixamento, Oeste e Boa empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira, na Arena Barueri, pela 19.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe da casa vencia até os 46 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate. Com o resultado, o time paulista chegou aos 23 pontos, em 14.º lugar, enquanto o mineiro segue na lanterna, com 14.

+ Veja como ficou a classificação da Série B do Brasileiro

+ Guarani vence Londrina fora de casa e entra no G4 da Série B

O Oeste começou melhor e pressionou em busca do gol durante a maior parte do primeiro tempo. Mesmo com a lesão de Mazinho, o seu principal armador, ainda nos primeiros minutos, o volume de jogo não diminuiu e o Boa foi obrigado a permanecer recuado, tentando escapar em contragolpes.

De tanto insistir, os mandantes abriram o placar aos 32 minutos. Claudinho invadiu a área, a defesa do Boa cortou, mas a bola sobrou para o lateral-esquerdo Conrado, que finalizou. A bola ia para fora, mas o zagueiro Luan tentou cortar e acabou marcando gol contra.

A equipe da casa seguiu criando as melhores chances após o intervalo e, aos 18 minutos do segundo tempo, Marcinho arriscou da entrada da área e acertou o travessão após desvio do goleiro Fabrício.

Sem poder de reação, o Boa não conseguia buscar o empate. Nos últimos minutos, o Oeste se aproveitou da ineficiência do adversário e passou a administrar a vantagem. Exagerou e sofreu o castigo, aos 46 minutos, com o empate. Após levantamento para a grande área, a bola sobrou livre para Hélder, que bateu de primeira e com força, deixando tudo igual em Barueri.

O Boa volta a campo na próxima sexta-feira, quando receberá o Londrina, em Varginha, pela 20.ª rodada da Série B. No sábado, o Oeste enfrenta o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 1 BOA

OESTE - Tadeu; Daniel Borges, Joilson, Patrick e Conrado; Lídio, Betinho e Mazinho (Claudinho); Pedrinho, Marcinho (Henrique) e Danielzinho (Daniel Farias). Técnico: Roberto Cavalo.

BOA - Fabrício; Hélder Maurílio, Luan, Rafael Jensen e Jadson; Djavan, Machado (Adauto), Bruno Tubarão e Daniel Cruz (Wiliam Barbio); Kaio Cristian (Juninho Potiguar) e Douglas Baggio. Técnico: Ney da Matta.

GOLS - Luan, (contra), aos 32 minutos do primeiro tempo. Hélder, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

CARTÕES AMARELOS - Patrick, Betinho e Daniel Farias (Oeste); Rafael Jensen e Jadson (Boa).

RENDA - R$ 2.180,00.

PÚBLICO - 346 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).