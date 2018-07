Na briga contra descenso, Pescara anuncia novo técnico Em má fase no Campeonato Italiano, o Pescara anunciou nesta terça-feira seu novo treinador. Cristiano Bergodi chega para o lugar de Giovanni Stroppa, que pediu demissão no último domingo, após à derrota para o Siena, por 1 a 0, que fez a equipe entrar na zona do rebaixamento, na 18.ª colocação, com 11 pontos.