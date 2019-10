Na briga contra o rebaixamento, Cruzeiro busca primeira vitória no returno

O Cruzeiro terá mais um jogo-chave em sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time do técnico Abel Braga receberá o Internacional neste sábado, às 21 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, em busca da primeira vitória no returno. O confronto entre mineiros e gaúchos será válido pela 23.ª rodada.

Em três partidas no segundo turno, o Cruzeiro soma apenas um ponto. Sem falar que os 19 pontos (quatro vitórias, sete empates e 11 derrotas) na classificação é a menor pontuação para 22 rodadas durante todo este século no clube. "A nossa decisão é agora. Muito mais decisiva do que foi a Copa do Brasil", disse o experiente goleiro Fábio dando o tom da partida.

Após as quedas de Mano Menezes e Rogério Ceni, Abel Braga terá a missão de tirar o Cruzeiro da delicada situação no Brasileirão. O treinador fez mistério em relação ao substituto de Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ariel Cabral sai na frente, mas Jadson também poderá aparecer na escalação. No ataque, Fred será titular ao lado de David. Assim, Sassá voltará ao banco de reservas.

"Essa semana ele (Abel Braga) pôde conversar, trabalhar e ver que os jogadores têm algo que é suficiente para tirar o Cruzeiro dessa situação. Foi importantíssimo ter essa semana para trabalhar, passar mais confiança para o nosso treinador também, porque ele veio confiando que o grupo tem potencial para sair dessa situação, mas teve pouco tempo para trabalhar nessa estreia", completou Fábio, demonstrando confiança no início da recuperação.