Na briga pela Libertadores, Flamengo faz jogo decisivo contra o Internacional

O jogo também pode ser considerado dos desesperados. Assim como o time rubro-negro, o colorado vive momento delicado no torneio, com o técnico Argel Fucks ameaçado no cargo. Com os mesmos 44 pontos, mas na oitava posição, uma abaixo do adversário, o clube gaúcho perdeu durante a semana e desperdiçou a oportunidade de entrar no grupo de classificação para o torneio sul-americano.

Apesar de não viver situação tão delicada quanto a de Argel Fucks, embora a pontuação seja a mesma, o técnico Oswaldo de Oliveira sabe que uma derrota em casa dificultaria bastante a sequência da equipe no campeonato.

Para voltar a vencer, a esperança está no retorno de Guerrero. O peruano desfalcou a equipe durante a semana por causa das Eliminatórias, mas está confirmado para o jogo, situação que anima o treinador. "Ele é fundamental. Todos sabem disso. A expectativa e a motivação crescem bastante. Guerrero voltou muito bem. Lamentou a derrota do Peru, mas por outro lado, teve um bom desempenho nos dois jogos na seleção e está com a convicção de que está superando as dores da contusão", explicou.

Além do centroavante, o prata da casa Jorge reassume a lateral esquerda, com o avanço de Everton para o meio de campo. Existia a expectativa que o zagueiro Wallace voltasse ao time, mas o jogador ainda apresenta um desconforto na coxa esquerda e deve continuar fora da equipe.