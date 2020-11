Na briga pela ponta, São Paulo encara o Fortaleza e pode poupar jogadores

Time com melhor aproveitamento dos pontos no Campeonato Brasileiro, o São Paulo pode ter jogadores poupados para a partida contra o Fortaleza, nesta sábado, às 19h, no Castelão. A equipe do técnico Fernando Diniz está em meio a uma maratona de 11 jogos em 37 dias e terá na quarta-feira o duelo decisivo com o Flamengo para garantir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.

A tendência é de que o treinador escale alguns reservas neste sábado, embora o São Paulo esteja na briga pela ponta do Brasileirão, com três pontos atrás do líder Internacional, mas com três jogos disputados a menos.

Após as eliminações na Libertadores e na Copa Sul-Americana em sequência, o São Paulo chega embalado por causa da campanha no Brasileirão e pela vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo no Maracanã, na última quarta. O Fortaleza, por sua vez, terá a estreia do técnico Marcelo Chamusca, substituto de Rogério Ceni. O time perdeu as últimas três partidas no Brasileirão e viu a vantagem para a zona de rebaixamento ficar menor do que a diferença para o G-6.

O São Paulo terá o desfalque de Luan, suspenso, e Tchê Tchê, com coronavírus, em relação à formação que vinha sendo utilizada. Hernanes pode ganhar nova chance no meio de campo da equipe. No ataque, Vitor Bueno e Pablo podem voltar a ser titulares se Fernando Diniz optar por poupar jogadores no setor.

Quem não deve ser poupado é o artilheiro Brenner. Aos 20 anos, o atacante marcou 13 vezes nos últimos 11 jogos e chegou a 17 gols na temporada. Foi o herói na vitória sobre o Flamengo, com os dois gols marcados. Por ter assumido a posição de titular apenas no mês passado, ele não apresenta tanto desgaste físico em razão da sequência de jogos. Outros atletas preocupam mais por correrem risco de lesão muscular.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X SÃO PAULO

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Felipe, Juninho e David; Romarinho, Osvaldo e Bergson. Técnico: Marcelo Chamusca.

São Paulo: Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Diego Costa e Léo; Hernanes, Daniel Alves e Sara; Vitor Bueno, Pablo e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Local: Castelão.

Horário: 19h.

Na TV: Pay-per-view.