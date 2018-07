Fluminense defende invencibilidade à espera de Ronaldinho

Empolgado com a contratação de Ronaldinho Gaúcho e com os cinco jogos de invencibilidade, o Fluminense enfrenta o Atlético Paranaense neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada. O time carioca está com 24 pontos e iniciou a 13ª rodada como vice-líder depois de ter batido o Cruzeiro por 1 a 0, na noite da última quinta, no Maracanã, e chegado aos 24 pontos.

Para vencer, o Fluminense aposta na harmonia entre as jovens promessas do clube e nomes experientes, como o centroavante Fred, uma parceria que tem dado certo. "Nosso grupo está muito unido. A vontade de vencer, de ganhar o campeonato está muito grande", afirmou o atacante Marcos Junior, cria da base tricolor.

Com o retorno de Edson ao time, após cumprir suspensão, Gustavo Scarpa volta para a lateral esquerda e Victor Oliveira, que ocupava a ala, será sacado da equipe titular. O desfalque para o jogo será o técnico Enderson Moreira, que vai cumprir suspensão após ser expulso na última partida.

Em busca de retornar à briga pela vaga na Libertadores, o Atlético Paranaense, que 19 pontos, deve criar dificuldades em seu estádio. "Esperamos fazer um excelente jogo domingo, entrar com a mesma postura do último jogo contra o Cruzeiro. Tenho certeza que vai um jogo de igual para igual, bastante difícil. Vamos entrar focados para buscar mais três pontos, mesmo atuando fora de casa", garantiu Marcos Junior.

Ronaldinho Gaúcho, por sua vez, anunciado neste sábado como principal reforço do Fluminense para o Campeonato Brasileiro, ainda não tem previsão de estreia. O craque só deve estar em campo quando estiver condicionado fisicamente após um breve período de férias. Porém, o nome do astro deve reverberar muito nas Laranjeiras e na própria Arena da Baixada neste domingo.