Na briga pelo acesso, Cuiabá vence o lanterna Oeste em Barueri

O Cuiabá se manteve firme na briga pelo acesso na Série B ao superar o lanterna Oeste, por 2 a 0, na Arena Barueri, nesta terça-feira, pela 29.ª rodada. Elton, ex-atacante de Vasco e Corinthians, e Jenison anotaram os gols do triunfo. Fato raro, a partida não teve nenhum cartão.

O resultado fez o Cuiabá chegar aos 47 pontos. O Oeste, por outro lado, se manteve na última colocação com apenas 16 pontos, a 15 do primeiro rival fora da degola. Essa foi a 19.ª derrota dos paulistas.

Leia Também Operário-PR se reabilita e impõe terceira derrota seguida à Ponte na Série B

O gol de Elton foi marcado aos 27 minutos do primeiro tempo. O atacante recebeu em profundidade de Felipe Marques e só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro Caíque França.

Os visitantes ainda tentaram com Pierini, aos 36 minutos. A bola desviou em Luanderson e assustou. Já o Oeste tentou com Matheus Rocha. O chute, aos 41 minutos, passou perto.

No segundo tempo, o Oeste acertou a trave aos 24. Pedrinho, destaque do time nos últimos jogos, recebeu de Fábio e bateu rasteiro. A bola acertou a trave de João Carlos.

O Cuiabá, por sua vez, foi certeiro. Aos 31 minutos, Jenison pegou bola rebatida e, da marca do pênalti, tocou de direita no canto de Caíque França. O Oeste ainda tentou diminuir com Bruno Lopes em chute rasteiro aos 38 minutos, mas João Carlos fez boa defesa.

O Oeste voltará a campo já nesta sexta-feira, às 16 horas, quando receberá o Vitória na Arena Barueri pela 30.ª rodada. No mesmo dia, mas às 22h30, o Cuiabá pegará o Operário-PR na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 X 2 CUIABÁ

OESTE - Caíque França; Matheus Rocha (Éder Sciola), Vitão, Luanderson e Gustavo Salomão; Maurício Barbosa (Bruno Lopes), Caio (Luan), Yuri e Léo Ceará (Kauã); Fábio e Pedrinho. Técnico: Roberto Cavalo.

CUIABÁ - João Carlos; Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Pierini e Rafael Gava (Nenê Bonilha); Marcinho (Yago), Felipe Marques (Maxwell) e Elton (Jenison). Técnico: Allan Aal.

GOLS - Elton, aos 27 minutos do primeiro tempo. Jenison, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Adriano Barros Carneiro (CE).

RENDA e PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).