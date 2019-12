Na briga pelo vice do Brasileirão, Palmeiras visita o desesperado Cruzeiro

O Palmeiras tem apenas um objetivo nesta última rodada do Campeonato Brasileiro: terminar em segundo lugar. A equipe alviverde tem os mesmos 71 pontos do Santos, mas com uma vitória a menos. E buscará esse objetivo a partir das 16 horas deste domingo, no Mineirão, contra o desperado Cruzeiro.

A disputa pelo vice-campeonato vale R$ 1,6 milhão. Isso porque o segundo colocado recebe R$ 31,3 milhões em premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e o terceiro fica com R$ 29,7 milhões. O time precisa conquistar um resultado melhor do que o do Santos, que receberá o Flamengo na Vila Belmiro.

Para a partida contra o Cruzeiro, o Palmeiras segue com os desfalques dos lesionados Gustavo Gómez, Vitor Hugo, Hyoran e Gustavo Scarpa. Por outro lado, o volante Felipe Melo pode voltar após cumprir suspensão do STJD, mas deve se preservado pela comissão técnica. Com dores musculares, Luiz Adriano vinha fazendo trabalhos à parte e também não deve jogar.

O Palmeiras será novamente comandado pelo interino Andrey Lopes. Enquanto a equipe faz o último jogo de 2019, a diretoria pensa em 2020 e busca a contratação do argentino Jorge Sampaoli, do Santos.