Na briga por vaga na Copa, Honduras acusa Austrália de espionar treino com drone

Honduras e Austrália parecem dispostas a fazer de tudo para ficar com a vaga na Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia. Depois do empate por 0 a 0 em casa, na primeira partida da repescagem, a seleção hondurenha acusou o adversário de espionar seu treinamento fechado desta segunda-feira.

Através das redes sociais, Honduras denunciou a suposta tentativa de espionagem do treino realizado em Sydney. Primeiro através de uma foto e depois com um vídeo, a Federação Nacional de Futebol do país (Fenafuth) criticou a atitude dos donos da casa.

"A Austrália espionou o treinamento oficial de Honduras através de um drone. Isto ocasionou mal estar na equipe e na delegação hondurenha", garantiu a entidade em sua página no Twitter. Até a manhã desta segunda, a acusação não havia sido respondida pelo lado australiano.

Isto só deve esquentar os ânimos para a definição do classificado para a Copa do ano que vem. Depois do empate, a Austrália precisa vencer em casa, nesta quarta-feira, para ir ao Mundial. Já Honduras pode até se beneficiar de uma nova igualdade, desde que marque gols desta vez.