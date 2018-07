Na bronca com árbitros, São Paulo não quer perder foco

O São Paulo ainda está na bronca com a arbitragem, mas sabe que isso não pode tirar o foco do time na perseguição do Cruzeiro, líder do Brasileirão. O time tricolor tem 42 pontos, sete a menos que o rival mineiro, mas viu Inter, Corinthians, Grêmio e Atlético-MG encostarem um pouco.

Para o volante Souza, o time não pode mais vacilar. "O São Paulo é um time experiente e temos o Flamengo e Fluminense em casa nas próximas rodadas. Não podemos pensar em nada mais do que os seis pontos para termos mais tranquilidade na tabela de classificação. E vamos torcer para o Cruzeiro tropeçar", disse.

O jogador ainda está revoltado com os pontos que o time deixou de ganhar no clássico de domingo. Para ele, a marcação do primeiro pênalti para o Corinthians comprometeu o trabalho. "O primeiro pênalti foi ridículo. O juiz estava do lado, ele acompanhou o lance, a bola saiu e aí quando o juiz auxiliar foi falar com ele, voltou atrás", afirmou.

Souza explica que o São Paulo conseguiu um gol de bola parada e tentou marcar forte no meio para sair no contra-ataque. Mas os erros da arbitragem atrapalharam o time. "A mesma falta que o Álvaro fez e foi expulso foi a mesma que o Dedé fez contra nós e não recebeu o cartão vermelho. Mas aqui é complicado, na casa do Corinthians eles conseguiram o que queriam. Tanto que o Fábio Santos foi expulso erradamente para compensar", reclamou.

O técnico Muricy também reclamou da marcação do primeiro pênalti, mas espera que isso não interfira no ambiente do grupo. De qualquer forma, ela sabe das dificuldades em alcançar o líder do campeonato. "O Cruzeiro ainda é o grande favorito. Temos de entender o jogo que perdemos, pois foi um clássico. Só que o Cruzeiro disputa com outros times que não estão brigando em cima e erra muito pouco."