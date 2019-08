Na bronca, Felipão cita 'dificuldades para entender' o VAR

O gol que deu o empate por 1 a 1 ao Grêmio na partida contra o Palmeiras deixou o técnico Luiz Felipe Scolari na bronca com a arbitragem. A principal reclamação é o lateral seria para o time alviverde na jogada que originou a finalização de David Braz. Em um lance difícil, o gremista Pepê foi o último a tocar na bola.

Felipão reclamou e recebeu o único cartão amarelo do jogo. Em entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 em Porto Alegre, o treinador citou "dificuldades para entender" o uso do árbitro de vídeo. O Palmeiras ainda teve um gol de Hyoran anulado, porque Borja estava em impedimento no início da jogada.

"Nós não temos um sentimento contra o Grêmio. Temos dificuldades para entender alguma coisa ou outra do VAR. Mas está aí. As imagens vão ser passadas, o Gaciba (chefe de arbitragem da CBF) vai dizer que está certo ou errado, mas não vai modificar nada. O lance é polêmico, achamos que o lateral era para nós. Achamos que no lance do gol não tinha impedimento. Mas como vamos ver aqui do banco? Quem está lá em cima tem mais condições. Eles decidem", afirmou Felipão.

"Não falo sobre o VAR. Não adianta perguntar. Se eu falar alguma coisa, o mundo explode. Pergunte para os outros. Eu tenho minha opinião e guardo para mim. Se as pessoas que dirigem o futebol entendem que precisa, vou trabalhar com ele. Tem pessoas acima de mim que entendem, estudam, são melhores nesse quesito que eu. Não posso falar", acrescentou o treinador.

Além de falar sobre a arbitragem, Felipão elogiou a atuação do Palmeiras na Arena do Grêmio. A equipe saiu na frente aos 13 minutos de jogo, com gol de Dudu, mas sofreu o empate aos 42 da etapa final, quando David Braz arriscou de muito longe e acertou o ângulo.

"Jogo bem equilibrado, com duas formas de diferentes de se jogar. Acho que foi um resultado normal para as duas equipes. Gostei da minha equipe, dos contra-ataques e da forma que trabalhou", disse Felipão.

"O time está bem. Pode não ter conseguindo o resultado. Lances como o de hoje, do zagueiro batendo na bola daquela forma... São lances que vêm acontecendo, vamos assimilando esses lances e jogando. Estou contente, mas não com os resultados", completou o técnico.

Palmeiras e Grêmio voltam a se enfrentar nesta terça-feira, novamente em Porto Alegre, pela ida das quartas de final da Libertadores da América. Depois, no 27, as equipes disputam o confronto de volta no Pacaembu.