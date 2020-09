Na busca pelo 10º título seguido, Juventus inicia o Italiano contra a Sampdoria

Por meio de um sorteio, a Lega Calcio, empresa que organiza o Campeonato Italiano, apresentou nesta quarta-feira a tabela completa da temporada 2020/2021 da competição, que começará no final de semana dos dias 19 e 20 de setembro e vai até 23 de maio do ano que vem. Atual eneacampeã, a Juventus de Cristiano Ronaldo iniciará a sua busca pelo 10.º título consecutivo em casa contra a Sampdoria.

A caminhada da Juventus logo no início do Campeonato Italiano promete não ser fácil. Logo após a estreia contra a Sampdoria, o time de Turim enfrentará a Roma, no estádio Olímpico, em Roma, e fará em casa o clássico contra o Napoli. Contra a Inter de Milão, rival que ficou apenas um ponto atrás na temporada passada, os duelos serão pela 18.ª e 37.ª e penúltima rodadas.

Como disputaram fases decisivas de competições europeias no mês de agosto, Inter de Milão (vice-campeã da Liga Europa) e Atalanta (derrotada pelo Paris Saint-Germain nas quartas de final da Liga dos Campeões) terão os seus jogos na primeira rodada contra Benevento e Lazio, respectivamente, adiados para o dia 30 deste mês.

O primeiro grande clássico da temporada acontecerá no dia 18 de outubro: Inter de Milão x Milan, o chamado “Derby della Madonnina”, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela quarta rodada.

De acordo com o calendário, nenhuma rodada será disputada no meio de semana até dezembro. Além disso, existem três datas para os jogos da seleção da Itália pela Liga das Nações da Uefa: 11 de outubro, 15 de novembro e 28 de março de 2021.

A Copa da Itália, torneio mata-mata nos moldes da Copa do Brasil, terá a participação dos oito melhores colocados da última temporada do Campeonato Italiano a partir de janeiro, com eles entrando direto nas oitavas de final nos dias 13 e 20. A decisão está marcada para o dia 19 de maio, no estádio Olímpico, em Roma. O Napoli é o atual campeão.

Confira a primeira rodada do Campeonato Italiano:

19 e 20/09 (sábado e domingo)

Fiorentina x Torino

Genoa x Crotone

Juventus x Sampdoria

Milan x Bologna

Parma x Napoli

Sassuolo x Cagliari

Udinese x Spezia

Verona x Roma

30/09 (quarta-feira)

Benevento x Inter de Milão

Lazio x Atalanta