Na busca por um meia, Corinthians sonha com Diego Souza

Uma das prioridades do Corinthians para a próxima temporada é a contratação de um meia. Por isso, o técnico Oswaldo de Oliveira indicou a contratação de Diego Souza, do Sport. Ambos trabalharam juntos na equipe pernambucana, mas o acordo, no momento, parece bem distante de acontecer.

O meia de 31 anos tem contrato com o Sport até dezembro do ano que vem e um salário na casa dos R$ 400 mil, valor pago com a ajuda da Adidas, fornecedora de material esportivo do clube. Ele também mostra vontade de permanecer na equipe, onde é ídolo.

O cenário pode mudar caso o Sport seja rebaixado. Além do Corinthians, outros clubes brasileiros também o sondaram, mas o fato de contar com Oswaldo de Oliveira pode ser um diferencial para a equipe alvinegra.

Os direitos federativos do jogador estão divididos pela metade. Uma parte pertence ao Sport e a outra é do Fluminense, com quem Diego Souza chegou a fechar no fim de 2015. Sem conseguir se adaptar, voltou para o clube pernambucano em março.

Até o momento, o Corinthians já tem um acerto verbal com os atacantes Luidy, do CRB, e Jô, que deve assinar contrato nos próximos dias.