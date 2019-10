Na caça ao líder, Palmeiras tenta quebrar recorde no Allianz Parque

Na caça ao líder Flamengo, o Palmeiras volta ao Allianz Parque no duelo com a lanterna Chapecoense nesta quarta-feira, às 21h, pela 26.ª rodada do Brasileirão. O time paulista tem a oportunidade também de alcançar uma marca histórica em seu estádio.

A equipe não perde em casa há 27 jogos, a mesma série conquistada entre 1985 e 1987. O Palmeiras mandou a partida do último sábado contra o Botafogo no Pacaembu, porque a casa alviverde recebeu show da dupla Sandy e Júnior.

Essa partida marcou o retorno de Henrique Dourado ao time. O jogador se recuperou de uma fratura na tíbia, sofrida em 3 de março, data da sua estreia pelo Palmeiras. "Nesse tempo fora você tem que ter um mental muito forte, você tem que trabalhar sua mente para voltar com confiança para poder ajudar. Foi minha primeira lesão na carreira, bem grave. Tudo para mim foi novidade. Está sendo um recomeço", disse o atacante.

Depois de sete meses ausente, ele entrou no decorrer do último jogo e passou em branco. Com Luiz Adriano ainda lesionado, o jogador tem a possibilidade de iniciar a partida com a Chapecoense como titular. Dourado acredita ainda que o Palmeiras pode surpreender e conquistar a taça do torneio.

"Sabemos que o Flamengo vem fazendo um campeonato fora da curva. Nossa pontuação está superior a 2016 e 2018, com 39 pontos para disputar. Vamos em busca até o final", disse.

Para a partida, o técnico Mano Menezes contará com os retornos de Felipe Melo e Willian, que estavam suspensos, além de Weverton e Gustavo Gómez, que voltaram das seleções brasileira e paraguaia.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS X CHAPECOENSE

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Henrique Dourado (Deyverson). Técnico: Mano Menezes.

CHAPECOENSE: João Ricardo, Márcio Araújo, Douglas, Gum e Bruno Pacheco; Elicarlos, Vini Locatelli e Camilo; Roberto, Henrique Almeida e Everaldo. Técnico: Marquinhos Santos.

Juiz: Vinicius Gomes do Amaral.

Local: Allianz Parque.

Horário: 21h.

Na TV: Pay-per-view.